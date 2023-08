A643: Schiersteiner Brücke am Wochenende komplett gesperrt

Die Arbeiten an der Schiersteiner Brücke stehen vor dem Abschluss. Ab Montag wird die Autobahnbrücke sechsspurig befahrbar sein. Vorher wird sie aber nochmal komplett gesperrt.

Bevor die Autobahn GmbH die Schiersteiner Brücke feierlich eröffnet, müssen Autofahrer noch einmal tapfer sein. Ab Freitagabend um 21 Uhr wird der Verkehr umgeleitet. Wie die Autobahn GmbH am Mittwochmittag mitgeteilt hat, wurde die Sperrung kurzfristig ausgeweitet. Die ursprünglich geplante Vollsperrung im Bereich der Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee wird nunmehr bis zur Anschlussstelle Mainz-Gonsenheim erweitert.

Das heißt, wer Richtung Wiesbaden will, der muss nun schon in Mainz-Gonsenheim abfahren. In der Gegenrichtung wird der Verkehr an der Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee umgeleitet. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen, 5 Uhr. Ab dann gibt es freie Fahrt auf je drei Spuren pro Fahrtrichtung plus Standstreifen.

Schiersteiner Brücke wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Sperrung über das komplette Wochenende ist nach Angaben der Autobahn GmbH unter anderem für Arbeiten an der Unterführung im Bereich Äppelallee notwendig. Mit der erweiterten Sperrung sollen zudem bereits vorbereitende Arbeiten zur Instandsetzung der Vorlandbrücke Lenneberg durchgeführt werden. Die Autobahngesellschaft hat großräumige Umleitungen über die A60 und die A671 ausgeschildert.

Arbeiten an der Schiersteiner Brücke begannen 2013

Als die Arbeiten an der Schiersteiner Brücke im September 2013 mit dem ersten Spatenstich begannen, da sah alles nach einem geordneten Verlauf aus. Die damals gut 50 Jahre alte Brücke war zwar durch die jahrelange verkehrliche Überlastung schon marode, aber noch befahrbar. Ziel der Planer: Ein neues Brückenbauwerk sollte westlich der alten Brücke entstehen und vorerst den kompletten Verkehr aufnehmen.

Sperrung der Schiersteiner Brücke nach Bauunfall 2015

Die Arbeiten an der neuen Brücke liefen nach Plan. Sie sollte im Jahr 2017 fertig werden. Aber dann kam es am Abend des 10. Februar 2015 zum verhängnisvollen Unfall auf der Mainzer Seite der Baustelle. Ein Pfeiler der so genannten Vorlandbrücke hatte sich geneigt, dabei war ein Lager herausgesprungen. Die Folge: Die Fahrbahn der alten Brücke senkte sich um 30 Zentimeter ab, die Brücke drohte einzustürzen. Aus Sicherheitsgründen wurde sie sofort gesperrt. Acht Wochen lang kam es zu teilweise chaotischen Szenen auf den Umleitungsstrecken durch die Mainzer Innenstadt.

Erste Brückenhälfte seit 2017 befahrbar

Erst am 12. April 2015 wurde die Brücke wieder geöffnet. Stützpfeiler stabilisierten die Vorlandbrücke so, dass zumindest Autos bis 3,5 Tonnen wieder auf der Schiersteiner Brücke fahren durften. Schwerere Fahrzeuge waren erst ab November 2015 wieder erlaubt.

Zwei Jahre später, am 20. November 2017, wurde die erste neue Brückenhälfte für den Verkehr freigegeben. Unmittelbar danach folgte der Abriss der östlich gelegenen alten Brückenhälfte und der Neubau des Teils, das nun am Montag um 5 Uhr freigegeben wird.

Auf Schiersteiner Brücke ab Montag Tempo 100 auf sechs Spuren

Die Schiersteiner Brücke hat damit in beide Richtungen jeweils drei Spuren und eine Standspur. Zudem gibt es auf beiden Brückenhälften Rad- und Gehwege. Auf der Brücke wird künftig für Kraftfahrzeuge Tempo 100 gelten. Die Baukosten beziffert die Autobahn GmbH mit 250 Millionen Euro. Ursprünglich war man von 213 Millionen Euro ausgegangen. Vor allem die fast drei Jahre längere Bauzeit trieb die Kosten in die Höhe.

Ausgelegt ist die Schiersteiner Brücke für mindestens 90.000 Fahrzeuge am Tag, die unter anderem von Rheinland-Pfalz aus in Richtung Frankfurt fahren.

Pendlerstrecke zwischen Mainz und Frankfurt unterbrochen

In den ersten Monaten dürften allerdings weit weniger Autos auf der Schiersteiner Brücke unterwegs sein. Denn die beliebte Pendlerstrecke der A643 zwischen Mainz und Wiesbaden und der A66 zwischen Wiesbaden und Frankfurt ist noch bis Ende des Jahres unterbrochen. In Wiesbaden ist nämlich seit 2021 die Salzbachtalbrücke auf der A66 unpassierbar. Sie ereilte ein ähnliches Schicksal wie die alte Schiersteiner Brücke. Wegen akuter Einsturzgefahr wurde sie vor zwei Jahren gesprengt. Der Neubau der ersten Brückenhälfte soll erst im Dezember fertig sein.

Ein weiteres Hindernis ist die Fortsetzung der Schiersteiner Brücke auf rheinland-pfälzischer Seite. Denn die A643 ist zwischen Mainz-Mombach und dem Autobahndreieck Mainz nur vierspurig. Sie verläuft dort mitten durch das wichtige Naturschutzgebiet Mainzer Sand. Seit Jahren streiten sich Politiker und Umweltverbände darüber, ob und wie die Autobahn auf den rund vier Kilometern ausgebaut wird. Ein sechsstreifiger Ausbau dieses Teilstücks ist momentan nicht abzusehen.

Verschwenkung bei Mombach mit Tempo 40 bleibt

Was den reibungslosen Abfluss des Verkehrs von der Schiersteiner Brücke zudem erschwert, ist die Verkehrsführung im Bereich der Abfahrt Mainz-Mombach. Die Autobahn wird dort von drei auf zwei Spuren verengt, zudem muss der Verkehr auf die Vorlandbrücke verschwenkt werden, was ein Tempolimit notwendig macht. Nach Angaben der Autobahn GmbH gilt dort auch weiterhin nur Tempo 40. Die Verschwenkung auf der anderen Fahrbahn in Fahrtrichtung Wiesbaden verschwindet aber mit der Eröffnung der neuen Brückenhälfte am 14. August um 5 Uhr.