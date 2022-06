per Mail teilen

Wegen der Sperrung der Salzbachtalbrücke (A66) haben die Feuerwehren und Rettungsdienste in Wiesbaden ihre Strukturen an die neue Situation angepasst. Wie die Stadt mitteilt, seien Fahrzeuge und Material zu anderen Standorten der Berufsfeuerwehr verlegt worden. Damit soll gewährleistet werden, dass Rettungsdienst und Feuerwehr auch zu den Hauptverkehrszeiten rechtzeitig zu ihren Einsätzen kommen.

Außerdem appelliert die Stadt an die Autofahrer, bei Staus sofort eine Rettungsgasse für die Einsatzfahrzeuge zu bilden. Im Verkehrsdezernat der Stadt Wiesbaden werde derzeit außerdem an Plänen gearbeitet, die beispielsweise Rettungsfahrten in Krankenhäuser optimieren sollen.

Die Salzbachtalbrücke war am Freitag komplett für den Verkehr gesperrt worden, weil Risse entdeckt wurden.