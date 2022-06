Salzbachtalbrücke: ESWE will Bus-Chaos abfedern

Nach der Sperrung der Salzbachtalbrücke herrschte auch Chaos im Busverkehr in und um Wiesbaden. Die Verkehrsgesellschaft ESWE hat nun nachjustiert.

In den ersten Tagen nach der Sperrung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden habe es im Busverkehr in und um Wiesbaden Verspätungen von bis zu 70 Minuten gegeben, so ESWE-Sprecher Christian Giesen. Zum Teil seien die Busse so voll gewesen, dass Fahrgäste an den Haltestellen nicht mehr einsteigen konnten.

Langsam entspanne sich die Situation, vor allem weil die ESWE auf den betroffenen Strecken zusätzliche Busse eingesetzt habe. Um diese Extra-Busse zu besetzen, seien Weiterbildungen und Schulungen von Busfahrern und -fahrerinnen vorerst gestoppt worden. Außerdem haben sich laut Giesen viele Menschen inzwischen eigene Lösungen für die schwierige Verkehrssituation überlegt.

Bahnverkehr von Wiesbaden abgeschnitten

Da auch die Bahnstrecke unter der Salzbachtalbrücke gesperrt wurde, können Züge derzeit nicht mehr den Wiesbadener Hauptbahnhof anfahren. Eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte, es sei Anfang der Woche viel zu organisieren gewesen. So würden beispielsweise viele Züge nach Betriebsschluss im Wiesbadener Hauptbahnhof abgestellt. Für diese habe man andere Abstellmöglichkeiten finden müssen.

Außerdem beginne der Dienst für die Lokführer und Lokführerinnen eigentlich am Hauptbahnhof. Auch hier habe die Deutsche Bahn umplanen müssen. Mittlerweile habe sich aber alles halbwegs eingependelt, so die Bahnsprecherin. Um den Wiesbadener Hauptbahnhof zu erreichen, sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Der Fernverkehr werde umgeleitet.

Leichte Entspannung auf den Straßen

Nach Angaben der Stadt hat sich die Verkehrslage in Wiesbaden seit Dienstag etwas entspannt. Viele würden die großräumige Umfahrung wahrnehmen, die von der Stadt vorgeschlagen werde. Aber 80.000 Fahrzeuge, die eigentlich über die Brücke fahren, müssten jetzt einen anderen Weg nehmen, so David Bartelt vom Wiesbadener Verkehrdezernat. Das produziere automatisch Stau. In vielen Straßen gehe es vor allem zur Rushhour nur stockend voran. An den neuralgischen Knotenpunkten regelten nun Beamte der Kommunalen Verkehrspolizei und der Landespolizei den Verkehr. Da sich die Verkehrsflüsse derzeit ganz anders gestalteten, könnte der Verkehr durch Ampeln allein im Moment nicht optimal geregelt werden.

Wie geht es weiter mit der Brücken-Sperrung?

Am vergangenen Freitag war die Salzbachtalbrücke für den kompletten Verkehr gesperrt worden, weil Betonbrocken herabgestürzt waren. Bei einer anschließenden Untersuchung wurden außerdem Risse festgestellt. Am Freitagvormittag (25.6.21) will die zuständige Autobahn GmbH mitteilen, wie es mit der Brücke weitergeht und was getan wird, um die Verkehrssituation zu verbessern.