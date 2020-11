Die Mainzer Saarstraße, eine der Hauptstrecken in die Stadt, wird ab Freitagmorgen um 6 Uhr für drei Tage gesperrt. Grund für die Vollsperrung ist eine neue Fuß- und Radbrücke, die eingehoben wird. Die Brücke unweit des Europakreisels verbindet künftig das Gewerbegebiet am Kisselberg mit dem Erweiterungsgelände der Uni und der Hochschule Mainz. Das Gewerbegebiet werde dadurch besser an das Straßenbahnnetz angeschlossen, so die Stadt. Die Sperrung dauert bis Montagmorgen um 7 Uhr und betrifft nur den Abschnitt zwischen Europakreisel und Koblenzer Straße. Obwohl es eine örtliche Umleitung gibt, empfiehlt die Stadt, die Saarstraße weiträumig zu umfahren und andere Einfallstraßen, beispielsweise in den Stadtteilen Mombach und Bretzenheim zu nutzen.