per Mail teilen

Auch in Mainz wird am Montagvormittag eine wichtige Brücke gesperrt, weil sie marode ist. Die Hochstraße ist Teil der Verbindung zwischen Innenstadt und A643. Der Verkehr wird umgeleitet.

Der Verkehr soll ab Montagvormittag vollständig ebenerdig geführt werden. Das hatte der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) vergangene Woche bei einem Termin vor Ort bekanntgegeben. Dafür sei in den letzten Monaten die Verkehrsführung unter der Brücke angepasst worden. Auch sei eine neue Abbiegespur von der Rheinallee in die Zwerchallee gebaut worden.

Durch die Sperrung erwartet die Stadt Mainz keine Verkehrsprobleme. Eine aktuelle Verkehrszählung habe ergeben, dass täglich 10.000 Autos über das Bauwerk fahren. Zum Vergleich: auf der Theodor-Heuss-Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden sind es fast 50.000 Fahrzeuge am Tag.

Brücke in "besorgniserregendem Zustand"

Ebling hatte bei der Vorstellung der Pläne gesagt, der Zustand der Brückenkonstruktion sei so besorgniserregend, dass es die Stadt Mainz nicht verantworten könne, die Hochstraße weiter in Betrieb zu lassen. Ihr Zustand werde regelmäßig geprüft und gelte seit 2012 als "ungenügend". Der Schwerlastverkehr (über 7,5 Tonnen) dürfe schon seit 2015 nicht mehr über die Brücke fahren und an einigen Stellen seien bereits Schutznetze für herabfallenden Beton angebracht worden.

Zeitpunkt für Abriss noch unklar

Da eine Sanierung nach Angaben der Stadt zu teuer wäre, soll die Brücke zurückgebaut werden. Sie werde nicht wie die beschädigte Salzbachtalbrücke auf der Autobahn 66 bei Wiesbaden gesprengt, so Ebling. Wann und wie lange der Rückbau dauere, stehe noch nicht fest. Zunächst müsse ein Abrisskonzept erstellt werden.

Die Kosten für den Rückbau bezifferte die Stadt auf einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Die Brücke verlaufe über drei Bahnlinien, mehrere private und Gewerbegrundstücke sowie die Kreisstraße 17. Die Stadt sei auch mit Ludwigshafen im Gespräch, wo im vergangenen Jahr ein Teil der Hochstraße Süd demontiert wurde. Die beiden Spannbetonbauwerke seien vergleichbar.

Ursprünglich als Stadttangente geplant

Die rund 1,3 Kilometer lange Mainzer Hochbrücke war Ende der 1960er-Jahre gebaut worden, als die städtische Verkehrsplanung ganz auf das Auto ausgerichtet war. Sie sollte Teil einer Stadttangente werden, die dann aber nie fertiggestellt wurde. Das Brückenbauwerk verbindet die Mombacher Straße und das Mombacher Industriegebiet in Mainz.