Der Mainzer Hauptbahnhof war am Abend wegen eines verdächtigen Gegenstands über zwei Stunden gesperrt. Am Ende wurde das Objekt kontrolliert zerstört.

Nach Angaben der Polizei lag der Gegenstand in der Nähe des Bahnhofes, entdeckt wurde er von einer Polizeistreife gegen 18 Uhr. Um was es sich genau handelte, wollte die Polizei am Mittwochmorgen nicht sagen, es sei aber erkennbar kein Gepäckstück gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Nach dem Fund war das Gebiet rund um den Hauptbahnhof weiträumig abgesperrt worden. Auch der Zug-, Straßenbahn- und Busverkehr musste in dieser Zeit eingestellt werden.

SWR Damaris Diener

Entwarnung erst nach zwei Stunden

Wie die Polizei mitteilt, hätten die Experten der Bundespolizei anschließend den Gegenstand untersucht. Da genaueres nicht feststellbar war, wurde der Gegenstand vorsorglich zerstört. Dazu wurde ein Spezialgerät eingesetzt, das Wasser mit hohem Druck auf das Objekt geschossen hat.

Kein gefährliches Objekt

Gegen 20:30 Uhr gab es Entwarnung: Von dem verdächtigen Gegenstand sei nie eine Gefahr ausgegangen, so die Ermittler am Mittwochmorgen. Dennoch ermittelt jetzt die Mainzer Kriminalpolizei und versucht zu klären, warum ein herrenloser Gegenstand in der Nähe des Mainzer Hauptbahnhofs stand und wem er gehört hat.