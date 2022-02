Sperrung der B48 wegen Fahrbahnerneuerung

Ab Montag ist ein Abschnitt der B48 zwischen Bretzenheim und Bad Kreuznach gesperrt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität, kurz LBM, soll dort die Fahrbahn erneuert werden. Während des ersten Bauabschnitts seien auf der Strecke auch zwei Kreisel für den Verkehr gesperrt. Sie sollen ebenso wie die Straße eine neue Deckschicht bekommen. Die Autofahrer werden laut LBM während der Arbeiten über die Winzenheimer Straße in Bretzenheim und über Winzenheim umgeleitet. Im zweiten Bauabschnitt werde dann die Fahrbahndecke zwischen dem Ortseingang Brückes in Bad Kreuznach und den beiden Kreiseln an der B41 erneuert. Nach Angaben des LBM sollen die Bauarbeiten voraussichtlich bis Mitte März dauern. In dieser Zeit könne es im Berufsverkehr vereinzelt zu Staus kommen.