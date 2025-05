In Worms war am Montagmorgen ein Feuer in einem Recyclingbetrieb ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr ging dort eine größere Menge Sperrmüll in Flammen auf, verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war gegen 8:15 Uhr am Montagmorgen alarmiert worden. Mehrere Kubikmeter Sperrmüll hatten auf einem abgegrenzten Lagerplatz des Recyclingbetriebes Feuer gefangen. Die Rauchwolken waren so massiv, dass sie über die angrenzende Bundesstraße 9 zogen und von Weitem zu sehen waren. Knapp zwei Stunden später konnten die Einsatzkräfte aber Entwarnung geben: Die Flammen waren gelöscht. Sperrmüll und Holz gingen in Wormser Recyclingbetrieb in Flammen auf Der betroffene Recyclingbetrieb befindet sich in einem Industriegebiet im Wormser Norden. Er ist auf die Sammlung und Verarbeitung von Holzabfällen spezialisiert. Nach Angaben der Feuerwehr standen vor allem Holzreste und Sperrmüll in Flammen. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar. Vor acht Tagen hatte es nur einige 100 Meter entfernt, ebenfalls in einem Abfallbetrieb der gleichen Firma, gebrannt. Dort war das Feuer in einer großen Lagerhalle voller Müll ausgebrochen.