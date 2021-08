Seit fast zwei Wochen sind die Hilfskräfte im Einsatz im Norden von Rheinland-Pfalz und räumen nach dem Hochwasser auf. Der Alzeyer Stadtteil Heimersheim plant nun eine langfristige Hilfsaktion.

"Unser Ort heißt Heimersheim, der da oben auch", sagt Ortsvorsteher Olaf Wilhelm. "Was liegt da näher, als sich unter Namensvettern zu helfen?" Die Alzeyer wollen den Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler aber nicht nur kurzfristig unterstützen: Sie wollen kommen, um zu bleiben, als Partner.

"Vielleicht erwächst ja eine langfristige Partnerschaft aus unserer Hilfe."

Die jetzige Hilfe vor Ort ist immens wichtig, sagt Wilhelm. Schutt und Müll müssen entsorgt, Wasser- und Stromleitungen instandgesetzt werden. Doch danach seien die Menschen vor Ort wieder auf sich selbst gestellt, müssten allein klarkommen. "Das war uns zu wenig", so der Ortsvorsteher, "wir wollten mehr".

Alzeyer Vereine wollen helfen

Wilhelm hatte deshalb die Vorsitzenden der Heimersheimer Vereine zusammengetrommelt. 25 Personen waren gekommen, gemeinsam hatten sie sich überlegt, wie man den Menschen in der gleichnamigen Ortschaft kurz-, mittel- und langfristig helfen kann.

Supermärkte in Alzey könnten Getränke spenden

Er habe mit dem Ortsvorsteher von Heimersheim, dem Stadtteil von Bad Neuenahr-Ahrweiler, telefoniert und gefragt, was am dringendsten benötigt wird, sagt Wilhelm. Kraftstoff und Getränke wie Apfelsaftschorle war die Antwort. Die will Wilhelm jetzt besorgen. "Ich frage mal bei den Supermärkten in Alzey nach, vielleicht möchten die ja etwas spenden", so Wilhelm. Das würden sie dann selbst von Heimersheim nach Heimersheim bringen.

Zahlreiche Bahnstrecken sind durch die Folgen des Unwetters beschädigt worden - hier der Bahnhof von Heimersheim bei Bad Neuenahr-Ahrweiler. Pressestelle Deutsche Bahn AG / Patrick Kuschfeld

Hilfe auch bei der Feldarbeit benötigt

In den kommenden Tagen und Wochen könnten außerdem Landwirte aus Alzey ihre Kollegen im Norden von Rheinland-Pfalz bei der Arbeit auf dem Feld oder im Weinberg unterstützen. Was die Menschen in Heimersheim aber vor allem bräuchten sei Geld, sagt Wilhelm, zum Wiederaufbau und zum Kauf des Nötigsten. Das wollen die Heimersheimer aus Alzey sammeln.

Spendenaktion von Alzey-Heimersheim Spendenkonto "Heimersheim hilft Heimersheim" bei der Sparkasse Worms-Alzey-Ried / IBAN: DE06 5535 0010 0022 2427 05

Hoffnung auf viele Geldspenden

Bei jeder anstehenden Kerb, bei Wein- und Hoffesten und anderen Veranstaltungen werde künftig gesammelt, so der Ortsvorsteher. Die Vereinsvorsitzenden hätten bereits Spenden angekündigt. Wilhelm hofft aber darauf, dass auch die Bürgerinnen und Bürger etwas auf das Spendenkonto einzahlen.