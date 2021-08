Die Spendenaktion eines Niersteiner Weinguts für die vom Hochwasser betroffenen Winzer an der Ahr geht in die zweite Runde. Schon ab kommendem Montag können beim Weingut St. Antony wieder Weinpakete bestellt werden. In den Paketen befinden sich Flaschen, die von anderen Winzern und Weinhändlern gespendet wurden. Das Weingut hat nach Angaben einer Sprecherin sogar Wein aus Griechenland, Luxemburg und Ungarn erhalten. Jeden Tag trudelten weitere Flaschen ein, sodass ab Montag erneut Pakete gepackt würden. Vergangene Woche hatte das Weingut die Aktion gestartet und seitdem mit freiwilligen Helfern 10.000 Weinpakete gepackt. Am Wochenende hätten um die 50 Helfer beim Packen geholfen. Der komplette Erlös aus der Spendenaktion wird an die Winzer an der Ahr gespendet.