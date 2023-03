Diese Spenden werden für Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien gebraucht

Sammelstelle in Mainz

Mehr als 1,5 Millionen Menschen sind durch die Erdbeben in der Türkei und Syrien obdachlos geworden. In Mainz werden Sachspenden gesammelt. Hier erfahren Sie, was noch gebraucht wird.

Wo vor wenigen Wochen im Stadtteil Gonsenheim noch das Mainzer Impfzentrum war, werden jetzt Spenden für die Türkei und Syrien gesammelt. Die zentrale Sammelstelle für Rheinland-Pfalz wird vom türkischen Generalkonsulat betrieben. Bis zu 30 Ehrenamtliche nehmen die Spenden entgegen, sortieren sie und bereiten sie für den Weitertransport vor. Ein 40-Tonnen-Lkw ist bereits in die Türkei gefahren, ein weiterer soll bald folgen. Diese Dinge werden im Erdbebengebiet gebraucht Windeln, Damenbinden

Feuchttücher

Zahnbürsten und Zahnpasta

Desinfektionsmittel und Seife

Verbandsmaterial Babynahrung Zelte

Isomatten

Schlafsäcke

Decken KEINE Kleidung Alle Spenden sollten Neuware und originalverpackt sein. Spenden können in Mainz jeden Tag abgegeben werden An Wochentagen können Hilfsgüter von 17 bis 19 Uhr im Gebäude An der Bruchspitze 50 abgegeben werden, samstags und sonntags von 13 bis 16 Uhr. Die Sammelstelle hat noch mindestens bis Ende April geöffnet.