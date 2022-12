Großes Interesse am Gabenzaun in Bad Kreuznach

Warme Winterstiefel, Doseneintopf oder Hundefutter: Am Gabenzaun beim Malteser Hilfsdienst wechseln täglich 40 Tüten ihre Besitzer.

Spenden kann so einfach sein. In Zeiten von gestiegenen Energiepreisen und Inflation sind immer mehr Menschen auf Hilfe angewiesen. Der Malteser Hilfsdienst hat auch in Bad Kreuznach einen großen Bedarf gesehen und einen Gabenzaun eingerichtet. Seit 6. Dezember bringen Spender täglich neue Tüten zum Gabenzaun am Gebäude des Malteser Hilfsdiensts in der Bad Kreuznacher Innenstadt. Hilfsbedürftige holen sich, was sie brauchen können.

Am Gabenzaun bleibt jeder anonym

Ganz bewusst hat Initiator Roland Baer vom Malteser Hilfsdienst keinen Überblick darüber, wer was zum Gabenzaun bringt oder abholt. "Für manche Leute ist es sehr beschämend, dass sie was brauchen," sagt Baer. Deshalb sollen die "Kunden" am Gabenzaun anonym bleiben. Rund um die Uhr können Bedürftige die Tüten von Zaun nehmen.

Baer fühlt sich bestätigt vom Zuspruch. "Ich habe gesehen, dass der Bedarf in Bad Kreuznach da ist," sagt Baer zu seiner Motivation. Anfangs waren es bis zu 20 Tüten am Tag, die zum Gabenzaun gebracht und von ihm abgeholt wurden. Inzwischen sind es laut Baer bis zu 40 Tüten, die täglich im Umlauf sind.

Spendentüten am Gabenzaun Bad Kreuznach SWR

Was wird gebraucht?

Benötigt werden Hygieneartikel wie Duschgel oder Shampoo, warme Kleidung, Decken oder Schlafsäcke, Tierfutter und haltbare Lebensmittel. "Wichtig ist," betont Baer, "dass die Tüten beschriftet sind oder ein Zettel dranhängt, damit jeder lesen kann, was drin ist." Nur so könne verhindert werden, dass die Tüten aufgerissen würden.

Das Projekt soll zunächst bis zum Frühjahr laufen und bedürftigen Menschen über die kalte Jahreszeit hinweghelfen.