Die Sparkasse Rhein-Nahe spendet 300.000 FFP2-Masken für Pflegedienste und Einrichtungen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Bad Kreuznach werden die Masken zum Schutz gegen das Coronavirus in den nächsten Tagen verteilt. Sie sollen Mitarbeiter, Pflegebedürftige, Heimbewohner und Besucher insbesondere an den anstehenden Feiertagen schützen. Ein Sprecher der Sparkasse sagte bei der Übergabe der ersten Masken, die Sparkasse habe in einem schwierigen Jahr ein positives Ergebnis erzielt. Mit der Spende wolle sie diejenigen unterstützen, die sich täglich um die Versorgung anderer kümmerten.