Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Deshalb blitzt die Polizei am Mittwoch verstärkt auch in der Region.

Betroffen sind nach Polizeiangaben die Autobahnen 60, 61, 63 und 643. Neben mobilen Blitzgeräten und Laserpistolen kommen auch spezielle Autos zum Einsatz. Sie können Radarkontrollen im fließenden Verkehr durchführen.

"Geschwindigkeitsverstöße sind keine Kavaliersdelikte, sie werden von den Betroffenen überwiegend bewusst und kalkuliert begangen" Polizei Hessen

Neben den Bundesländern Bayern, Brandenburg und Rheinland-Pfalz wird auch in Hessen geblitzt. In Wiesbaden wird beispielsweise im Gustav-Stresemann-Ring, in der Ludwig-Erhard-Straße sowie in der Rheingaustraße kontrolliert. Die Polizei steht am Mittwoch auch an der A3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und Idstein. Zusätzlich stehen Blitzer auf der B42 zwischen Eltville und Erbach. Der Speedmarathon findet in mehreren europäischen Ländern statt.