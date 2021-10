SPD will Ausbau der A643 stoppen

Die Mainzer SPD will sich an die künftige neue Bundesregierung wenden, um den Ausbau der A643 zu stoppen. Das hat die Mainzer SPD beschlossen. In einer Mitteilung heißt es, die Weisung für den Ausbau solle zurückgenommen werden. Die Partei wolle dagegen die 4+2 Lösung. Das bedeutet, dass die bereits bestehenden Standstreifen zu den Hauptverkehrszeiten frei gegeben werden. Das betreffende Autobahnstück liegt im Naturschutzgebiet Mainzer Sand und knüpft an die neue Schiersteiner Brücke an. Diese soll Ende des Jahres fertig werden und ist sechsspurig. Durch den Ausbau der A643 von vier auf sechs Spuren auf Mainzer Seite sollen Staus verhindert werden.