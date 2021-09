Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim hat am Montag mit dem Bau eines neues Biomasse-Heizkraftwerks am Standort Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) begonnen.Nach Angaben des Unternehmens soll das neue Kraftwerk den Stammsitz in Zukunft zu 80 Prozent mit nachhaltigem Strom versorgen. Dadurch sollen jährlich etwa 50.000 Tonnen CO2 an dem Standort in Ingelheim eingespart werden. Das Kraftwerk soll 2023 in Betrieb genommen werden.