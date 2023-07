Bei der Sparkasse in Rheinhessen stehen die Zeichen auf Digitalisierung. Wir sagen Ihnen, wo Sie noch Geld abheben können und wo Sie noch beraten werden.

Bisher hatte die Sparkasse 29 Beratungscenter und Geschäftsstellen in Rheinhessen - bald sollen es nur noch 15 sein. Am Montag hat die Sparkasse ihren Zukunftsplan vorgestellt.

Drei Sparkassen-Filialen schließen

Demnach werden die Geschäftsstellen im Mainzer Stadtteil Lerchenberg, in Guntersblum und am Liebenauer Feld in Worms komplett geschlossen. Elf Filialen sollen zumindest als Selbstbedienungsstellen (SB-Stellen) ohne Beratungspersonal weiterbetrieben werden. Alleine in Mainz werden so sechs Geschäftsstellen umgewandelt.

Diese Sparkassen-Filialen werden geschlossen oder werden zu SB-Stellen Diese Geschäftsstellen schließen komplett Mainz Geschäftsstelle Lerchenberg Worms Geschäftsstelle Liebenauer Feld Guntersblum Geschäftsstelle Guntersblum Diese SB-Stellen schließen Mainz Cinestar

Dijonstraße

Jakob-Welder-Weg

Geschwister-Scholl-Straße

Marienborn

Markthäuser

Rektor-Forrestierstraße

ZDF Worms Alzeyer Straße

Heppenheim

Hochheim

Klinikum

Weinsheim Weitere Orte in der Region Dittelsheim-Heßloch

Gau-Odernheim

Groß-Rohrheim

Lampertheim - Kaiserstraße

Nieder-Olm - Selztalcenter Diese Geschäftsstellen werden zur SB-Stellen Mainz Geschäftsstelle Bretzenheim

Geschäftsstelle Hechtsheim

Geschäftsstelle Am Dom

Geschäftsstelle Hindenburgstraße

Geschäftsstelle Mombach

Geschäftsstelle Finthen Weitere Orte in der Region Geschäftsstelle Biblis

Geschäftsstelle Eich

Geschäftsstelle Worms - Herrnsheim

Geschäftsstelle Worms - Horchheim

Geschäftsstelle Nierstein

Auch SB-Stellen der Sparkasse werden geschlossen

Gleichzeitig sieht der Plan vor, dass 18 bereits bestehende SB-Stellen an anderen Orten geschlossen werden. Als Grund gibt die Sparkasse an, dass Kundinnen und Kunden immer häufiger die Online-Angebote der Bank nutzten. Deshalb werde in Zukunft mehr auf größere Beratungscenter sowie digitale und telefonische Angebote gesetzt.

Sparkasse will keine Stellen abbauen

Mit den Schließungen und Umwandlungen der Standorte gehen laut Sparkasse keine Entlassungen einher. Beraterinnen und Berater würden in den größeren Beratungscentern oder im Kunden-Service-eingesetzt und die dortigen Teams verstärken.

Die Rheinhessen Sparkasse ist eine Fusion der Sparkasse Mainz mit der Sparkasse Worms-Alzey-Ried.