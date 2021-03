Kalte Nächte, warme Tage - dieses Wetter mag der Spargel. Erste Landwirte in Rheinhessen stechen und verkaufen ihn bereits.

Die Voraussetzungen für eine gute Spargelsaison seien gegeben, sagte Andreas Köhr, Sprecher des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz. An Ostern könne mit größeren Spargel-Mengen gerechnet werden. Landwirte, die das Gemüse unter Folie anbauen, sind in der Regel die ersten, die in Rheinhessen ernten.

Saisonarbeitskräfte dürfen einreisen

Zum Thema Saisonarbeitskräfte sagte Köhr, dass die Regeln wegen der Corona-Pandemie etwas klarer seien als im vergangenen Jahr. So gebe es beispielsweise eine Corona-Testpflicht vor Arbeitsbeginn. Da momentan wegen der Pandemie Jobs in der Gastronomie wegfielen, seien Stellen in der Landwirtschaft sehr begehrt. Im vergangenen Jahr wurde in Rheinhessen ein Viertel weniger Spargel geerntet als üblich, weil zu Beginn der Saison wegen der coronabedingten Reiseeinschränkungen Arbeitskräfte aus dem Ausland fehlten.

Verband fordert Verlängerung der Tagesregelung

An die Politik gerichtet sagte Köhr, vielen Betrieben würde eine Verlängerung der sogenannten 70-Tagesregelung helfen. Diese besagt, dass Saisonarbeiter 70 Tage lang sozialversicherungsfrei beschäftigt werden dürfen. Um einen Wechsel in den Erntehelfer-Teams zu vermeiden und um die Ansteckungsgefahr zu verringern, fordert der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz eine befristete Verlängerung auf 150 Tage.