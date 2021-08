Der Mainzer Sozialmediziner Trabert wird am Dienstag in Wiesbaden als „Hochschullehrer des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Er erhält diesen Preis vom Deutschen Hochschulverband, kurz DHV, in seiner Funktion als Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie an der Hochschule RheinMain. Gerhard Traberts Wirken reiche weit über den Hörsaal hinaus, weil er sich mit Herz und Seele der Versorgung von Menschen in Notsituationen verschreibe, so DHV-Präsident Kempen. Der DHV hatte bereits im November 2019 verkündet, Trabert als „Hochschullehrer des Jahres 2020“ auszuzeichnen. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Die persönliche Preisverleihung in Berlin im vergangenen Jahr musste aber coronabedingt ausfallen. Diese wird nun in kleinerem Kreis an der Hochschule RheinMain nachgeholt. Trabert ist dort seit 2009 Professor. Der Sozialmediziner ist vor allem bekannt für sein Engagement als Arzt, der sich zum Beispiel um Obdachlose in Mainz kümmert. Er ist Gründer und Vorsitzender des Vereins „Armut und Gesundheit“.