Das bevorstehende sonnige und trockene Wetter ist gut für den Weinbau und die Landwirtschaft in Rheinhessen. Das teilt der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd mit. Nach der langen Regenphase freuten sich Winzer und Landwirte auf die bevorstehenden sonnigen Tage, so ein Sprecher des Verbandes. Die Zuckerrüben beispielsweise hätten genug Wasser aufgenommen, jetzt gehe es darum Zucker einzulagern. Auch Zwetschgen und Äpfel bräuchten für ihre Reife Sonnenschein. Ähnlich sieht es im Weinbau aus. Laut Bauern- und Winzerverband hat es durch den anhaltenden Regen der letzten Zeit in den Weinbergen vermehrt Pilzbefall gegeben. Trockenheit und Wärme seien jetzt wichtig. Wie der Sprecher weiter mitteilt, wird die Weinlese in Rheinhessen voraussichtlich Mitte September beginnen.