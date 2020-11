per Mail teilen

Das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim schenkt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Ende Dezember eine Woche Sonderurlaub. Das hat ein Unternehmenssprecher dem SWR bestätigt. 2020 sei ein Jahr gewesen, das der Belegschaft viel abverlangt habe, heißt es von Seiten des Unternehmens als Begründung. Den Sonderurlaub gebe es nicht nur am Standort Ingelheim, sondern an allen Boehringer-Niederlassungen. Insgesamt beschäftigt Boehringer weltweit rund 51.000 Mitarbeiter, 8.000 davon in Ingelheim.