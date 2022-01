Wie geht es weiter mit dem Notarzt-Standort Ingelheim?

Seit Monaten wird darüber diskutiert, wo und in welchen Zeiten der Notarzt-Standort in Ingelheim besetzt sein soll. Am Freitag gibt es dazu eine Sondersitzung des Kreistages Mainz-Bingen.

Eine Information zum Sachstand soll die Sitzung am Freitag bringen - und die hatten die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen und der FDP eingefordert. Denn sie fühlen sich unzureichend informiert.

"Noch im September hat die Landrätin (Dorothea Schäfer, CDU, Anm. der Redaktion) erklärt, sie stehe für den Erhalt des Notarzt-Standortes Ingelheim", sagt Andrea Müller-Bohn, Fraktionsvorsitzende der Grünen, im SWR-Gespräch. Damals war von einer sogenannten 1,5-Lösung die Rede. Das hätte bedeutet, dass Ingelheim und Bingen tagsüber beide einen Notarzt im Einsatz haben und dass nachts im wöchentlichen Wechsel jeweils einer der beiden Standorte besetzt ist.

Wohl doch keine nächtlichen Notarzt-Einsätze in Ingelheim

Jetzt aber müsse man aus der Presse erfahren, dass Ingelheim wohl nur noch tagsüber einen eigenen Notarzt haben werde, so Müller-Bohn. Die nächtlichen Einsätze sollen demnach komplett von den Nachbarstandorten übernommen werden.

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen spielt damit auf einen Artikel in der Allgemeinen Zeitung von Ende Dezember an. Darin heißt es, die Ingelheimer Notarztwache in der Wilhelm-Leuschner-Straße werde im neuen Jahr nur noch tagsüber besetzt sein, voraussichtlich von 7 bis 19 Uhr. Bingen dagegen bleibe rund um die Uhr besetzt.

Diskussionen seit Schließung des Ingelheimer Krankenhauses

Um den Notarzt-Standort Ingelheim gibt es Diskussionen, seit das Ingelheimer Krankenhaus Ende 2020 aus wirtschaftlichen Gründen schließen musste. Damals hatte der Kreistag eine Studie zur "Standortoptimierung von Rettungswachen für den Bereich Rheinhessen" bei der TU Kaiserslautern in Auftrag gegeben.

Nach Angaben von Müller-Bohn wurden weder ihrer Fraktion noch der FDP bislang die Ergebnisse dieser Studie zur Verfügung gestellt. Den Koalitionsfraktionen im Kreistag, CDU, SPD und FWG, seien die Ergebnisse aber offensichtlich bekannt.

Grüne fühlen sich nicht informiert

"So geht das nicht", ärgert sich Müller-Bohn. Die Grünen hatten deshalb im Vorfeld der Sondersitzung des Kreistages am Freitag in einem Brief an Landrätin Schäfer gefordert, dass auch ihnen die Inhalte der Studie mitgeteilt würden. Nur dann könne man sich ein Bild machen, wer was auf welcher Grundlage entscheide.

Wenn es eine notärztliche Überversorgung in der Region gäbe, würden die Grünen sich nicht gegen Einsparungen sperren. Derzeit aber könne man das fachlich nicht beurteilen, weil schlicht die Informationen fehlten.

Notärzte wollen keine Dienste in Ingelheim übernehmen

Seit der Schließung des Ingelheimer Krankenhauses wird darüber verhandelt, wer den Notarzt-Standort weiterhin betreiben soll. Im September hatte der Kreistag beschlossen, die Kosten vorübergehend bis zum Jahresende selbst zu übernehmen und dafür 70.000 Euro bewilligt.

Im Zuge der Diskussion hatte sich auch eine Gruppe von Notärzten, die die Dienste bis dahin übernommen hatte, mit der Kreisverwaltung überworfen. Rund 20 Ärzte hatten daraufhin erklärt, in Ingelheim keine Dienste mehr übernehmen zu wollen.

Kreis reagiert auf Notärzte-Vorwürfe in Ingelheim

DRK soll Trägerschaft des Notarzt-Standorts übernehmen

Auf SWR-Anfrage teilte die Kreisverwaltung mit, das angedachte 1,5-Modell, mit dem die Standorte Ingelheim und Bingen jeweils im wöchentlichen Wechsel nachts besetzt worden wären, lasse sich nicht verwirklichen. Diese Lösung hätte vorausgesetzt, dass beide Standorte vom gleichen Betreiber betrieben werden. Dies aber sei nicht möglich, da man sich mit dem Binger Krankenhaus, an dem die Binger Notarztwache angeschlossen ist, nicht auf die Bedingungen für eine Übernahme des Ingelheimer Standortes einigen konnte.

Zukünftig wird vermutlich das Deutsche Rote Kreuz (DRK) die Trägerschaft für den Ingelheimer Notarzt-Standort übernehmen, das bereits das Fahrzeug und das nicht-medizinische Personal dafür stellt. Nach SWR-Informationen stehen die Verhandlungen für die komplette Übernahme durch das DRK kurz vor dem Abschluss.