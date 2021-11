Sonderimpfaktionen am Wochenende

Auch an diesem Wochenende können sich Bürgerinnen und Bürger in der Region ohne Anmeldung gegen Corona impfen lassen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech sowie von Johnson und Johnson. Impfwillige brauchen bei den Sonderimpfaktionen nach Angaben der zuständigen Behörden nur ihren Personalausweis und den Impfpass. Die Angebote könne jeder ab 12 Jahren nutzen. Den Aufakt macht Alzey, von Samstag 8 Uhr an werden im ehemaligen Impfzentrum Auffrischungs-, Erst- und Zweitimpfungen angeboten. In Bad Kreuznach wird im Gebäude der Kreisverwaltung geimpft, in Budenheim steht ein Impfbus am Bürgerhaus.

Auch am Sonntag finden Sonderimpfaktionen statt. So sind Impfbusse in Alzey und Mainz unterwegs, auch im Kirner Gesellschaftshaus wird ohne Termin geimpft.