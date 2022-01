Sondersitzung des Kreistages zum Notarzt-Standort

Vor dem Hintergrund der Diskussion um den Notarzt-Standort in Ingelheim wird es eine Sondersitzung des Kreistages Mainz-Bingen geben. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt. Demnach soll die Sondersitzung am 21. Januar stattfinden. Landrätin Dorothea Schäfer (CDU) reagiert damit auf die Kritik, dass in Ingelheim nachts kein Notarzt mehr stationiert sein soll. In der Sitzung will sie über den Sachstand informieren. Sowohl Bündnis90/Die Grünen als auch die FDP-Fraktion hatten eine solche Sitzung gefordert. Sie verwiesen auf einen Beschluss des Kreises vom September, der vorsieht, die Notarzt-Zentrale auch in diesem Jahr durchgängig zu besetzen. Der Streit um die Finanzierung des Notarzt-Standortes gibt es, seitdem das Ingelheimer Krankenhaus Ende 2020 geschlossen wurde.