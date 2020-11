Die Kreuznacher Diakonie wirbt für Solidarität mit Mitarbeitern und Bewohner des Bodelschwingh-Zentrums in Meisenheim (Kreis Bad Kreuznach). In der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen sind 64 Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus infiziert.

Die infizierten Bewohner sind alle in einem Haus untergebracht, das unter Quarantäne steht. In der vergangenen Woche waren auch alle anderen Bewohner und Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet worden, um sicherzustellen, dass sich die Infektionen nicht weiter ausgebreitet haben. Jetzt berichtet die Diakonie, dass einigen Mitarbeitern und Bewohner dennoch mit Misstrauen begegnet werde. So sei beispielsweise einer Mitarbeiterin trotz negativem Test ihr Frisör-Termin abgesagt worden. Die Diakonie appelliert, Mitarbeitende und Bewohner nicht zu stigmatisieren. Die Einrichtung tue alles dafür, die Gesundheit der Mitarbeiter und Bewohner zu schützen.