Die Mainzer Mobilität und die Mainzer Stadtwerke sollen prüfen, ob eine Solarfähre über den Rhein die Städte Mainz und Wiesbaden verbinden könnte. Dafür erhalten sie Geld vom Land.

Mit dem Förderbescheid über 59.000 Euro solle eine Durchführbarkeitsstudie erstellt werden, so eine Sprecherin des rheinland-pfälzischen Verkehrsministeriums. Es müsse zum Beispiel ermittelt werden, welcher Antrieb für solch eine elektrische Solarfähre infrage komme. Dabei müssten auch die Breite des Rheins, die hohe Fließgeschwindigkeit des Wassers sowie der starke Schiffsverkehr mitberücksichtigt werden.

Die Fähre könne eine sinnvolle Ergänzung zum Nahverkehrssystem der Stadt werden und könnte auch die gegenseitige Anbindung der Bahnhöfe Mainz-Römisches Theater und Mainz-Kastel verbessern.

Vom Fort Malakoff zur Bastion Schönborn

Die Idee sieht vor, eine Fährverbindung zwischen dem Fort Malakoff auf Mainzer und der Bastion Schönborn auf Wiesbadener Seite zu schaffen, also fast parallel zur Theodor-Heuss-Brücke. Wann solch eine Fähre in Betrieb gehen könnte und was sie kosten würde, steht noch nicht fest. Das soll die Durchführbarkeitsstudie herausfinden.

Ebling: "klimafreundliche Alternative"

Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) begrüßte die Studie. Eine emissionsfreie Solarfähre "könnte für Autofahrer eine klimafreundliche Alternative sein beim Weg über den Rhein".