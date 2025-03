Mehr als eine halbe Million Menschen haben dieses Jahr in Mainz den Rosenmontag gefeiert und dem Zug zugeschaut. Doch wie ist es, auf einem der Wagen mitzufahren? Wir zeigen es Ihnen!

Der größte Fastnachtsumzug in Rheinland-Pfalz am Rosenmontag in Mainz startete pünktlich um 11:11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein. "In Meenz zu feiern, dies is nett, but don’t forget de Zugplakett" hieß das Motto in diesem Jahr. Wir sind auf dem Wagen der "Garde der Prinzessin Mainz" mit der Zugnummer 106 mitgefahren und zeigen Ihnen, wie es hinter den Kulissen aussieht:

Die Stadt Mainz hat momentan zwar kein Prinzenpaar und deswegen auch keine Prinzessin, die Garde der Prinzessin gibt es aber trotzdem.

Am Morgen haben sich alle Beteiligten im Vereinsheim versammelt und letzte Vorbereitungen getroffen. Dann ging es los Richtung Boppstraße, wo der Zug letztlich startete. Davor hieß es jedoch: Warten. Viel warten. Die Wartezeit wurde genutzt, um selbst ein bisschen Zug zu schauen, nochmal zu üben oder für eine Stärkung.

Helau, los geht der Rosenmontagszug in Mainz!

Dann ging es endlich los: Ein letzter Check der Uniform. Alles bereit, die Winksträuße und jede Menge Süßigkeiten - circa 1,2 Tonnen.

Wir werfen Süßigkeiten und rufen Helau, ich weiß nicht, wie viele Male. Heftig ist, wie wild die Leute teilweise auf die Süßigkeiten sind. Manche sind fast sauer, wenn man ihnen nichts hinwirft.

Die meisten Menschen waren gut drauf und strahlten den Zug an. Am besten hat es geklappt, die Zuschauerinnen und Zuschauer direkt anzuschauen und ihnen gezielt etwas zuzuwerfen.

Ungefähr zweieinhalb Stunden dauerte der Zug, das Wetter war super und die Stimmung toll. Der Wagen wurde von mehreren Fußgruppen begleitet - insgesamt waren circa 200 Menschen dabei.

Über eine halbe Million Menschen am Rosenmontag in Mainz

Falls Sie nicht dabei sein konnten, können Sie hier den Ticker der Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Mainz nachlesen: