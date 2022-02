So feiern die Mainzer Rosenmontag

Das Wetter hätte kaum schöner sein können. Aber neben der Corona-Pandemie vermiest auch der Ukraine-Krieg vielen Mainzern den Rosenmontag - es gibt aber auch Ausnahmen.

Eine Gruppe von drei Narren zieht verloren durch die Straßen der Mainzer Neustadt. Hinter sich her ziehen sie ein Miniaturmodell der Zugente. In Gedenken an das größte Fest in Mainz - den Rosenmontag. Auch einige Gardisten trauen sich bei bestem Spätwinterwetter auf die Gass'. Die Garde der Prinzessin beispielsweise entsendet eine dreiköpfige Delegation auf die Ludwigsstraße - mitten ins Herz der Altstadt.

Drei Mainzer Narren mit Miniatur-Zugente in der Neustadt. SWR Stefan Schmelzer

Rosenmontag im Zeichen von Corona und Krieg

Bereits Mitte Dezember hatte der Mainzer Carneval-Verein (MCV) bekanntgegeben, dass der Rosenmontagszug wegen der Corona-Pandemie auch 2022 ausfallen wird. Eine traurige Nachricht für alle Fastnachter. Doch spätestens seit dem Einmarsch der Russen in die Ukraine denkt kaum noch jemand an die fünfte Jahreszeit.

Banner am Staatstheater gegen Ukrainekrieg SWR Karin Pezold

Der Krieg bleibt auch in der Fastnachtshochburg Mainz nicht unerwähnt. Am Mainzer Staatstheater hängt ein Schriftzug, auf dem steht: "Der Krieg soll verflucht sein!".

Viele feiern auf dem Schillerplatz und in Kneipen

Allerdings lassen sich nicht alle Narren vom Feiern abhalten. Auf dem Schillerplatz sind einige Dutzend Menschen in Kostümen zusammengekommen.

Narren feiern am Mainzer Schillerplatz. SWR Rabea Amri

Auch einige Kneipen laden zum Feiern ein. Die benachbarte "Andau" hat nach Angaben von Betreiber Burkhard Geibel-Emden geöffnet. Unter dem Motto "Gerne bist du bei uns Gast, wenn du einen Sitzplatz hast" werden Türsteher die 2G plus-Regel kontrollieren. Der Eintritt werde wegen der zusätzlichen Personalkosten 5 Euro betragen, so der Geibel-Emden.

Auch im "Eisgrub-Bräu" wird Fastnacht gefeiert. Hier geht es ab 14 Uhr los. Die Gäste müssen genesen oder geimpft sein sowie einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Vor der Gaststätte ist ein Testzelt aufgebaut.

Fastnacht im "ruhigen" Stil

Wer heute nur im Stillen Fastnacht feiern möchte, der kann sich beispielsweise im "Lulu", im ehemaligen Karstadt-Gebäude, die Entwürfe der für den Rosenmontagszug 2022 ursprünglich geplanten Motivwagen anschauen.

Vor Corona Rekordzahlen beim Rosenmontagszug

In Mainz feierten zuletzt am 24. Februar 2020 - zwei Tage vor dem ersten Corona-Fall in Rheinland-Pfalz - nahezu eine halbe Million Menschen ausgelassen den Rosenmontagszug. 2015 und 2017 gab es Rekordbeteiligungen von jeweils rund 550.000 Menschen.