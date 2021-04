per Mail teilen

Bei Bauarbeiten sind in Flonheim (Kreis Alzey-Worms) menschliche Knochen gefunden worden. Das Skelett war bei Baggerarbeiten für eine neue Kindertagesstätte in der Erde entdeckt worden.

Mittlerweile befinden sich die Knochen zur Untersuchung in der Rechtsmedizin der Mainzer Universitätsmedizin. Am vergangenen Mittwoch war das Skelett gefunden worden, einen Tag später wurden die Knochen nach Mainz gebracht - das bestätigt die Wormser Polizei.

Fundstelle in Flonheim gilt als Tatort

In etwa einer Woche hoffen die Ermittler, mehr über das Skelett zu erfahren. Unklar ist, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Auch wie und wann der Mensch zu Tode kam, ist noch völlig unklar. Bis dahin werde der Fundort wie ein Tatort behandelt, so ein Polizeisprecher. Die Stelle sei abgedeckt und versiegelt.

Bei den ersten Untersuchungen waren auch Archäologen dabei. Die haben den Ermittlern bereits den Hinweis gegeben, dass es in Flonheim in der Nähe des jetzigen Fundortes bereits historische Funde gab. Deshalb sei es wahrscheinlich, dass die Knochen schon sehr lange in der Erde liegen.