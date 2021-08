per Mail teilen

Gemeinden in Rheinhessen setzen nach der Hochwasser-Katastrophe in Rheinland-Pfalz weiterhin auf Sirenen als Warnsysteme. Unterstützend werden auch digitale Warn-Apps für Smartphones genutzt.

Sirenen seien ein wichtiger Bestandteil, um vor Gefahren zu warnen, so ein Sprecher der Stadt Mainz. Deshalb habe man im vergangenen Jahr beschlossen, einige Sirenen zu erneuern. Erste konkrete Planungen hierzu gebe es schon. Auch der Landkreis Alzey-Worms hält nach eigenen Angaben an Sirenen als Warnsignal fest. Fast jede Gemeinde im Landkreis habe eine. Insgesamt verfüge der Kreis über 100 Sirenen, sagte eine Sprecherin dem SWR.

In einigen Kommunen, wie etwa der Gemeinde Schornsheim, gibt es regelmäßig Probealarme zur Funktionsprüfung. Weil auch die Feuerwehr regelmäßig über Sirenen alarmiert wird, würden Funktionsausfälle schnell bemerkt, so die Sprecherin weiter.

Katastrophenwarnung durch Smartphone-App

Der Landkreis Mainz-Bingen setzt hingegen verstärkt auf die digitale Warnung über die Smartphone-App KATWARN. Die Warnungen per App könnten bis auf einzelne Straßenzüge genau ausgelöst werden, so die Kreisverwaltung. Sirenen seien zwar immer noch wichtig. Weil Städte und Kommunen aber stetig größer würden, sei eine Warnung per App unerlässlich.

Digitale Sirenentechnik in Worms

Anders als in vielen Kommunen geschehen, hat die Stadt Worms in der Vergangenheit keine ihrer Sirenen abgebaut. Stattdessen wurden sie von analoger auf digitale Technik umgerüstet. Im Stadtgebiet gibt es derzeit 29 funktionstüchtige Sirenen. Sie können von der Feuerwehr gesamt oder auch einzeln ausgelöst werden. Damit sie sicher funktionieren, werden sie nach Auskunft der Wormser Stadtverwaltung regelmäßig von einem externen Unternehmen geprüft.

Welche weiteren Warnmöglichkeiten haben die Kommunen?

Neben Sirenen oder Smartphone-Apps können die Behörden auch andere Mittel wählen, um Bewohner im Katastrophenfall zu warnen. Beispielsweise durch Lautsprecherdurchsagen, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung Alzey-Worms. Zudem könnten soziale Medien und der Rundfunk genutzt werden.