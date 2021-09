In Mainz heulen am Donnerstag die Sirenen

Sirenenprobe in Mainz

Am Donnerstag, 9.9.21, werden im Mainzer Stadtgebiet um 11 Uhr alle 55 vorhandenen Warnsirenen über die Dauer von jeweils einer Minute das Signal "Warnung der Bevölkerung" senden. Um 11:20 Uhr folgt die Entwarnung. In Mainz stehen die Sirenen in erster Linie im Bereich des Industriegebietes in Mainz-Mombach, entlang der Hauptverkehrsachsen sowie in Nähe des Rheins.