Die Regionalbusse in Rheinhessen-Nahe beenden heute bereits am Nachmittag ihre Fahrten. Grund ist, dass weniger Fahrgäste an Silvester erwartet werden, heißt es vom Rhein-Nahe-Verkehrsverbund. Gleiches gelte auch für den Stadtverkehr in Alzey, Bingen und Worms. In Bad Kreuznach fahren die letzten Busse bereits nach 14 Uhr, in Ingelheim wird jedoch regulär bis nach 22 Uhr gefahren. Im Bahnverkehr gilt der Samstagsfahrplan, die Silvester-Nachtzüge entfallen ebenso wie die Silvester-Nachtbusse.