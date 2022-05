Poller, Drohnen, Kameras: So sorgt Mainz für Sicherheit beim Rheinland-Pfalz-Tag

Mit dem Rheinland-Pfalz-Tag läuft in der Mainzer Innenstadt die erste Großveranstaltung seit Corona. Für Polizei und Veranstalter eine enorme Herausforderung.

Nach zwei Jahren ohne Rosenmontagszug oder Gutenberg-Marathon könnte man meinen, die Stadt sei aus der Übung, was die Bewältigung von großen Events angeht. Aber die Veranstalter versichern, sie hätten die bewährten Konzepte die ganze Zeit in der Schublade gehabt.

Videokameras zum Erkennen von Gefahren

Und so sieht das konkret aus: Rund 300 Polizistinnen und Polizisten werden während des Festwochenendes in der Mainzer Innenstadt im Einsatz sein, dazu noch jede Menge Security-Leute. Auf das gesamte Veranstaltungsgelände verteilt sind Videokameras installiert. Über sie können die Beamtinnen und Beamte frühzeitig sehen, wenn es irgendwo zu Gedränge oder anderen gefährlichen Situationen kommt, und sofort eingreifen.

Drohnen beim Festumzug am Sonntag

Vor allem am Sonntag könnten sich die Besucher während des großen Festumzugs an der ein oder anderen Stelle ballen. Deshalb wird die Polizei an diesem Tag gegebenenfalls auch Drohnen einsetzen, um das Veranstaltungsgelände von oben beobachten zu können. Bei der Kamera-Überwachung werde man sich an strenge Vorgaben zum Datenschutz halten, versichert die Polizei.

Viele Mainzer Straßen wurden mit Sandsäcken blockiert. SWR Ilona Hartmann

Poller und Sandsäcke an 200 Stellen

Die gesamte Mainzer Innenstadt ist außerdem mit Pollern und Säcken voller Sand und Schutt abgesperrt. Diese stehen an insgesamt 200 Stellen rund um das Veranstaltungsgelände und blockieren die Zufahrten, so dass keine Fahrzeuge unerlaubt hineinfahren können. Darüber hinaus gibt es auch mobile Sperren, die für Anwohner morgens und abends geöffnet werden können.

Rund um die Bühne der Landesregierung auf dem Mainzer Schillerplatz werden Absperrungen aufgebaut. SWR

Zugangsbeschränkungen auf den großen Plätzen

Auch die Bereiche rund um die fünf großen Bühnen sind abgesperrt, beispielsweise am Schillerplatz vor der Bühne der Landesregierung. Dort gibt es drei Zugänge für die Besucherinnen und Besucher. An diesen stehen Ordner und zählen die Menschen mit Hilfe von Klick-Geräten. Mehr als 5.000 werden nicht auf den Platz gelassen. Ähnlich sieht es vor der SWR-Bühne auf der Großen Bleiche aus. An 16 Stellen sind außerdem Lautsprecheranlagen aufgebaut, über die Informationen oder Warnungen durchgegeben werden können.

Metereologe im Sicherheitsstab

Diese Lautsprecher könnten beispielsweise zum Einsatz kommen, wenn ein Unwetter aufziehen sollte. Um das Wetter ständig im Blick zu haben, gehört zum Sicherheitsstab auch ein Metereologe. Nach Angaben der Stadt beobachtet er die Entwicklung permanent. In Abstimmung mit ihm könnten dann gegebenenfalls Aufbauarbeiten oder bereits laufende Veranstaltungen unterbrochen werden.

Der Rheinland-Pfalz-Tag 2022 läuft von Freitag bis Sonntag. Während dieser drei Tage werden bis zu 300.000 Menschen in der Mainzer Innenstadt erwartet.