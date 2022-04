Mainzer Polizei berät Autofahrer vor Bau- und Möbelmärkten

Die Stehlampe oder die Leiter nach dem Einkauf im Bau- oder Möbelmarkt im Auto zu verstauen, kann schwierig werden. Die Polizei sagt, wie das geht, ohne andere zu gefährden.

Viele haben die Situation schon erlebt, man kauft im Möbelmarkt ein Regal und sieht erst draußen am Auto, dass es nicht ganz in den Kofferraum passt. Genauso ist es mit der Pflanze aus dem Baumarkt: Sie ragt weit aus dem Kofferraum heraus. Aber alles soll mit, auch wenn es eigentlich zu viel für das eigene Auto ist.

So geht es auch dieser Kundin am Freitagnachmittag vor einem Möbelhaus in Mainz-Hechtsheim. "Das Auto richtig zu beladen ist wie Tetris", sagt sie. Eine Polizistin zeigt ihr, dass sie das lange Paket hinter dem Beifahrersitz verkeilen soll, der Schulranzen des Sohnes wird noch in eine Lücke gequetscht - so sitzt alles schön fest. "Ich habe gute Tipps bekommen", sagt die Frau. Nur das dickste Paket, ein Sessel, hat nicht mehr reingepasst. "Das hole ich dann morgen ab."

Eine Polizistin zeigt dieser Kundin in Mainz, wie sie ihre neuen Möbel sicher im Auto verstaut. SWR

Voll gepackte Autos können eine Gefahr sein

Die Mainzer Polizei warnt davor, alles ins Auto zu packen. Nicht selten würden Autofahrer ihre Ladung verlieren. Oft höre man dann im Radio: "Vorsicht, auf der Autobahn liegen Gegenstände auf der Fahrbahn".

Viel schlimmer sei es aber noch, so die Polizei, wenn man plötzlich bremsen müsse und das eigene Fahrzeug nicht zum Stillstand komme, weil es zu schwer sei oder gar lose Gegenstände durch das Auto fliegen.

Ein Mann schiebt einen voll beladenen Einkaufswagen vor einem Baumarkt zu seinem Auto. dpa Bildfunk Picture Alliance

Kampagne "Sicher ankommen" - Polizei gibt Tipps

Daher startet die Verkehrsdirektion Wörrstadt zusammen mit Verbrauchermärkten in Mainz und Rheinhessen die Kampagne "Sicher ankommen".

Seit Freitag stehen Polizistinnen und Polizisten vor verschiedenen Bau- und Möbelmärkten und geben Tipps. Sie helfen den Autofahrerinnen und Autofahrern beim Verstauen ihrer Waren. "Das wichtigste sind Spanngurte. So kann man die Ladung am besten sichern", sagt Jörg Wegener, Leiter der zentralen Verkehrsdienste der Verkehrsdirektion Mainz. Er berät Kunden vor Möbel Martin in Mainz.

Auch ein KFZ-Sachverständiger ist dabei. Er gibt Antworten bei technischen Fragen. Es besteht außerdem die Möglichkeit, sein beladenes Fahrzeug kostenlos wiegen zu lassen.