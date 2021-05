per Mail teilen

An der mitteltalterlichen Mikwe in Worms, einem jüdischen Ritualbad, haben umfangreiche Bauarbeiten begonnen. Die Mikwe muss instandgesetzt werden, weil eindringendes Wasser Schäden verursacht hat.

Dieses Bauzeugnis von Weltrang darf nicht zu Schaden kommen, sagte die Leiterin der Landesarchäologie, Witteyer. Dementsprechend sei ein Team von Mittelalterspezialisten aus Ingelheim mit der Aufgabe an der Mikwe betraut. Spannend sind die Grabungsarbeiten dort – zuletzt sei im sogenannten Synagogengarten vor über 70 Jahren gegraben worden. Damals seien Hinweise auf Fundamente aus der Römerzeit und dem Mittelalter entdeckt worden. Auch an der Wormser Synagoge stehen Bauarbeiten bevor. Durch Schäden in der Kanalisation habe sich der Untergrund gesetzt und Risse im Mauerwerk der Synagoge verursacht. Bis die Sanierungsmaßnahmen starten können, wird ein Stahlgerüst die Stabilität des westlichen Teils des jüdischen Gotteshauses sichern.