Ein Unbekannter hat in Mainz einem Rentner mehr als zehntausend Euro gestohlen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor einer neuen Masche des Betrugs an Geldautomaten, dem sogenannten "Shouldersurfing".

Laut Polizei hatte ein Mann dem 84-Jährigen am Wochenende an einem Geldautomaten im Mainzer Stadtteil Lerchenberg über die Schulter geschaut und die Geheimzahl seiner Karte ausgespäht. Dann habe der Unbekannte den Rentner abgelenkt und die Karte im Geldautomaten gegen eine andere Karte ausgetauscht. Mit Karte und PIN sei anschließend an mehreren Automaten das Geld von seinem Konto abgehoben worden. Auch in Worms war diese Woche eine Rentnerin auf dieselbe Weise betrogen worden. Die Mainzer Polizei nennt das "Shouldersurfing". Die Besonderheit sei, dass die Täter unmittelbar nach dem Karten- und PIN-Diebstahl davon Gebrauch machten. In der kurzen Zeit fiele den Opfern der Diebstahl noch gar nicht auf, deswegen könnten sie ihre Karten nicht schnell genug sperren. 70.000 Euro Schaden Die Mainzer Polizei rät deshalb, darauf zu achten, dass sich am Geldautomaten niemand hinter einem befindet. Man solle auf einen Sicherheitsabstand bestehen. Außerdem solle man seine EC-Karte nicht aus den Augen lassen und sie direkt nach dem Geldabheben wieder an sich nehmen. Nach Polizeiangaben haben sich die "Shouldersurfing"-Betrugsfälle in jüngster Zeit gehäuft. Der Gesamtschaden belaufe sich schon jetzt auf fast 70.000 Euro.