Ein 21-jähriger Mann soll ein 13-jähriges Mädchen sexuell belästigt haben. Das hat jetzt die Wiesbadener Polizei mitgeteilt. Das Mädchen habe den Mann in den sozialen Medien kennengelernt und sich mit ihm auf dem Spielplatz verabredet. Laut Polizei hat das Mädchen nach dem sexuellen Übergriff das Treffen unter einem Vorwand beendet. Die Polizei konnte daraufhin den 21-Jährigen über die sozialen Medien finden und noch am Freitagabend in Mainz festnehmen. Die Wiesbadener Polizei sucht jetzt Zeugen für den Vorfall am Donnerstagnachmittag auf dem Spielplatz in Mainz-Kastel.