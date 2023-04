Motorroller-Diebstahlserie in Mainz: Drei junge Männer in U-Haft

In mehreren Mainzer Stadtteilen wurden in letzter Zeit vermehrt Motorroller gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen der Diebstahlserie wurden am Donnerstag drei junge Männer in Untersuchungshaft genommen.

Die Männer sind zwischen 18 und 22 Jahren alt. Gegen einen vierten Beschuldigten besteht kein dringender Tatverdacht, teilte die Polizei mit. Die drei Männer wurden am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt, während Polizeibeamte parallel ihre Wohnungen in Mainz und Ingelheim durchsuchten - wegen des Verdachts des Bandendiebstahls. Bis zu 18 Motorroller sollen die jungen Männer in verschiedenen Mainzer Stadtteilen gestohlen haben. Ob sich weitere Taten nachweisen lassen, werde sich herausstellen, wenn die Beweismittel ausgewertet wurden, teilte die Polizei mit. Die Beamten hatten unter anderem Mobiltelefone sichergestellt. Die Ermittlungen dauern noch an. Über 100 Motoroller-Diebstähle in 2022 Im vergangenen Jahr sind in und um Mainz über 100 Motorroller gestohlen worden - eine überraschend hohe Zahl, sagte im November Kriminalhauptkommissar Michael Elsen von der Mainzer Polizei. Die Diebe würden die Roller selten stehlen, um sie weiterzuverkaufen oder auszuschlachten. Stattdessen gehe es ihnen darum, ein bisschen damit herumzufahren. Danach würden die Fahrzeuge häufig abgestellt oder ins Gebüsch oder auf ein Feld geworfen. Die Täter sind nach Angaben der Kriminalpolizei Mainz jung und ausschließlich männlich. Ihm sei kein Fall bekannt, in dem eine junge Frau einen Motorroller geknackt habe, so Elsen.