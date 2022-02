Seniorin passt auf Koffer voller Drogen auf

In Rüsselsheim hat die Polizei einen Koffer voller Drogen gefunden - und zwar bei einer 70-jährigen Seniorin. Nach Polizeiangaben waren in dem Koffer rund 1,2 Kilogramm Marihuana, sowie Haschisch, Kokain und Ecstasy und über 12.000 Euro Bargeld. Laut Polizei gehört der Koffer dem 35-jährigen Nachbarn der Seniorin, bei dem die Polizei ursprünglich eine Kleinstmenge Haschisch gefunden hatte. Nach ersten Erkenntnissen habe die Seniorin durchaus gewusst, auf was sie da "aufpasste", so die Polizei. Sowohl auf den mutmaßlichen Drogenhändler als auch die 70-Jährige wartet jetzt ein Strafverfahren.