90-Jähriger in Mainz versehentlich in Kaufhaus eingesperrt

Am Montagabend erreichte die Polizei ein Notruf von einem 90-jährigen Mann. Er sei in einem Kaufhaus in Mainz eingesperrt und könne es selbst nicht mehr verlassen.

Als eine Streife gegen 21:15 Uhr an dem Bekleidungsgeschäft in der Seppel-Glueckert-Passage eintraf, war der Mann tatsächlich in dem Laden. Durch eine Tür hätten die Beamten Kontakt mit dem hilflosen Mann aufnehmen können, so ein Polizeisprecher. Kaufhaus nach Toilettengang verschlossen Der über 90-Jährige erzählte, dass er gegen Ladenschluss auf die Toilette ging. Als er fertig war, war das Geschäft verschlossen und dunkel. Über eine Stunde versuchten die Einsatzkräfte einen Weg aus dem Laden zu finden. Auch die Mainzer Feuerwehr wurde vorsichtshalber alarmiert, musste letztlich jedoch nicht eingreifen. Mitarbeiter des Kaufhauses befreite eingesperrten 90-Jährigen Letztlich konnte ein Mitarbeiter des Geschäftes mit einem Schlüssel ausfindig gemacht werden. Er konnte den Mann dann befreien. Damit der auch sicher zu Hause ankam, wurde er durch die Streife in seine nahegelegene Wohnung gebracht. Die Kosten für den Einsatz muss der Mann übrigens nicht bezahlen. Laut Polizei hat er das Ganze ja nicht mutwillig verursacht.