Am Montag ist es soweit: Die Johannes Gutenberg Universität Mainz startet ins Sommersemester, allerdings Online statt im Hörsaal. Für Lehrende und Studierende eine ganz besondere Herausforderung.

Am Montag beginnt in Rheinland Pfalz das Sommersemester, aber Präsenzveranstaltungen wird es fast keine geben. Nur in wenigen Ausnahmefällen, wie etwa bei mündlichen Prüfungen und einigen Praxisveranstaltungen, können Studierende noch persönlich zur Universität kommen. Darauf haben sich Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) und die Präsidentinnen und Präsidenten der rheinland-pfälzischen Hochschulen am Freitag verständigt.

Die Johannes Gutenberg Universität Mainz ist bereits seit Mitte März von Studenten verwaist und das wird auch vorerst so bleiben. Der große Publikumsverkehr einer Universität stellt in Zeiten einer Pandemie ein zu großes Risiko dar, sagt auch Vizepräsidenten für Studium und Lehre, Stephan Jolie: "Wir reden hier von 31.000 Studierenden. Wir haben unglaublich viele Veranstaltungen, die über 100 Personen sind und die werden bis Mitte August nicht stattfinden." Auch kleine Veranstaltungen sollen bis Mitte Juli nicht stattfinden. Ausnahmen könnte man etwa bei Laborkursen oder beim Musikunterricht machen. Aber auch diese können nur unter bestimmten Hygienevorkehrungen realisiert werden.

Bibliothek soll wieder öffnen

Für die Studierenden bleibt die Herausforderung auch trotz Kontaktverbot in Kontakt zu bleiben. "Sich mit den Kommilitonen online zu treffen hilft natürlich, aber das ersetzt nicht das Gefühl vom Studieren, was man nur gemeinsam mit den Kommilitonen auf dem Campus bekommt oder, wenn man wieder tagelang zusammen in der Bib' sitzen kann", sagt Anna Faltin, Psychologie-Studentin im sechsten Semester. Sich auf dem Campus zu treffen, wird wohl dieses Semester nicht möglich sein, aber die Bibliothek soll bald wieder öffnen.

Ab Montag soll es wieder möglich sein, Bücher auszuleihen. Anfang Mai sollen die ersten Computerpools und Lesesäle wieder geöffnet werden. Dafür müssen allerdings noch besondere Hygienekonzepte entwickelt werden. Auch an anderen Universitäten soll bis spätestens zum 27. April die Ausleihe in den Bibliotheken wieder zur Verfügung stehen. Das teilte Wissenschaftsminister Konrad Wolf am Freitag mit. Dabei müssen die Hochschulen besondere Hygieneauflagen beachten und lange Warteschlangen vermeiden.

Alle Veranstaltungen Online

Neben der sozialen Distanz wird das kommende Semester auch eine technische Bestandsprobe für die Universität und ihre Studenten, denn fast alle Veranstaltungen finden nun virtuell statt. Anna Faltin hat bei der Umsetzung des digitalen Semester noch Bedenken: "Das ist ja eine ganz neue Umstellung, sozusagen eine richtige Revolution der Online-Lehre, deshalb glaube ich schon, dass es da anfangs noch einige Probleme geben wird." Laut Stephan Jolie ist die Universität auf den Ansturm allerdings gut vorbereitet: "Wir sind technisch gut gerüstet. Wir haben hier eines der leistungsstärksten Rechenzentren der Republik. Wir konnten das so umbauen, dass Kapazitäten, die aktuell für die Forschung nicht benötigt werden, jetzt für eine gewisse Zeit für die Lehre verwendet werden können, bis technisch nachgerüstet ist."

Neben der Bandbreite habe man sich auch um datenschutzrechtlich sichere Plattformen für die Online-Veranstaltungen gekümmert. Bei der Hardware müsse man lediglich bei einzelnen Dozierenden noch nachrüsten. Aber auch bei Studierenden könne es natürlich zu Problemen mit schlechtem Internet oder schlechter Hardware kommen. "Wir versuchen die Lehrenden darauf hinzuweisen, dass sie darauf Rücksicht nehmen, wenn es technische Probleme bei Studierenden gibt", sagt Jolie.

Erstsemester-Begrüßung auf Youtube

Eine ganz besondere Herausforderung ist diese neue Studiensituation natürlich für die Erstsemester. Sie kennen weder den Campus, noch die Mitstudierenden oder Dozenten. Auch die Erstsemesterwoche ist ausgefallen. Der Präsident der Universität begrüßt die Neuankömmlinge stattdessen auf Youtube.

"Ich kann Ihnen versichern, dass wir alles Mögliche tun, um Ihnen den Einstieg ins Studium, das Ankommen in Mainz und das Vertrautwerden mit dem Gutenberg-Campus, so gut es eben geht, möglich zu machen", sagt Präsident Georg Krausch in dem Youtube-Video. Um den Erstsemestern den Übergang zu erleichtern, gibt es verschiedene Angebote, die über das digitale Semester informieren. Ein Online-Kurs soll die Technik erklären, E-Mails, Youtube-Videos und Social Media Posts vermitteln wichtige Informationen. Bei Fragen gibt das Studierendensekretariat auch persönlich Auskunft. Außerdem bemühen sich die Fachschaften, die neuen Studierenden sozial aufzufangen, zum Beispiel durch sogenannte Buddy-Programme, in denen ein fortgeschrittener Student einen neuen betreut.

Prüfungen langsam anlaufen lassen

Bei vielen Studenten drängt sich jetzt auch die Frage auf, wann die abgesagten Prüfungen nachgeholt werden können. "Man hat das Gefühl, dass man ein bisschen in der Schwebe hängt, weil viele Prüfungen abgesagt werden müssen, was dazu führen könnte, dass viele ein Semester länger studieren müssen", sagt Studentin Anna Faltin. Bei einigen Studierenden könnte das auch zu finanziellen Problemen führen, wenn Sie wegen der verlängerten Studienzeit kein Bafög mehr bekämen.

Die Universität hat bereits entschieden, die Prüfungen über das Semester verteilt nachzuholen. "Wir entwickeln im Moment einen Stufenplan, um in den nächsten Wochen wieder Prüfungen stattfinden zu lassen. Jetzt stehen die Hörsäle ja leer. Das heißt, es sollte möglich sein, Prüfungen auch in kleineren Gruppen zu organisieren", sagt Jolie. Dabei versuche man darauf zu achten, nachzuholende und neue Prüfungen über das Semester zu verteilen, damit es nicht zu einer Überbelastung komme.

Digitalisierung als Chance

Trotz all der Herausforderungen bietet das digitale Semester auch neue Möglichkeiten für Studierende und Dozenten. Sie haben nun die Gelegenheit, sich Kompetenzen anzueignen, die auch nach der Krise weiterhin nützlich bleiben. "Ich glaube, dass wir gerade eine riesige Chance haben, neu zu denken, was Digitalisierung wirklich bedeutet, und andererseits auch den Wert von Präsenz wieder schätzen zu lernen. Wir lernen, wo sie gut ersetzbar ist, aber auch, wo sie nicht ersetzbar ist. Und wenn wir zusammenkommen, werden wir wirklich zusammenkommen", sagt Stephan Jolie.