Nach Jahrzehnten der Abwesenheit soll sich im rheinhessischen Nierstein wieder der seltene Singvogel Steinschmätzer angesiedelt haben. Er steht in Deutschland auf der Roten Liste und ist vom Aussterben bedroht. Im Zuge verschiedener Naturschutzprojekte in den Weinbergen rund um Nierstein wurden sogenannte Eidechsenburgen angelegt. Dabei handelt es sich um künstlich aufgetürmte Steinhügel, in denen die Reptilien Schutz finden. Bei der Kontrolle dieser Hügel sei ein Steinschmätzer entdeckt worden, so eine Mitarbeiterin des zuständigen Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum. Zum letzten Mal sei der Steinschmätzer vor Jahrzehnten in Nierstein gesichtet worden. Nun müsse überprüft werden, ob der Sperlingsvogel tatsächlich dort brüte oder nur durchgezogen sei.