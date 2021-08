per Mail teilen

Zehn Tage lang haben Seelsorgerinnen und Seelsorger aus der Region Alzey-Worms in der Ahr-Region den Menschen nach der Flutkastastrophe geholfen. Und sie rechnen mit weiteren Einsätzen.

Die Theologin Carolin Bollinger arbeitet seit vielen Jahren als Notfallseelsorgerin. Sie ist dabei, wenn Angehörige um das Leben ihrer Liebsten bangen oder wenn Todesnachrichten überbracht werden. Sie ist Kummer und Leid gewohnt.

Doch ihr Einsatz im Katastrophengebiet in der Eifel hatte für sie eine ganz neue Dimension. "Das Ausmaß des Leides und dass so viele Menschen vor dem Nichts stehen" beschäftige sie noch immer.

"Es war eine unglaubliche emotionale Belastung"

Zwölf Seelsorgerinnen und Seelsorger aus der Region Alzey-Worms waren zehn Tage lang vor Ort. "Diese zehn Tage reichen wirklich. Es war eine unglaubliche emotionale Belastung", erzählt Bollinger. Auch Tage nach dem Einsatz seien die Erlebnisse sehr präsent. "Ich merke, dass sich alles langsam setzt. Aber ich war wirklich sehr aufgewühlt, weil das Leid der Menschen ja nicht weg ist. Das verfolgt mich." Dass Menschen derart vor dem absoluten Nichts stünden, kenne sie von ihren bisherigen Einsätzen nicht.

"Ich war wirklich sehr aufgewühlt, weil das Leid der Menschen ja nicht weg ist. Das verfolgt mich."

Der völlig verschlammte Teddybär eines Kindes nach der Flutkatastrophe an der Ahr Haike Pieroth-Groß

Hilfe für Helferinnen und Helfern

Auch wenn ihr Einsatz inzwischen zu Ende ist, geht Carolin Bollinger davon aus, bald wieder in die Ahr-Region geschickt zu werden. "Wir stehen weiter in Kontakt und es könnte sein, dass wir bald wieder vor Ort sind."

Dann liege der Fokus der Seelsorge vermutlich nicht auf den Betroffenen, sondern eher auf den vielen Helferinnen und Helfern. "Wir haben ehrenamtliche Baggerfahrer, die unermüdlich im Einsatz sind, um Schutt und Geröll wegzuräumen. Die finden dann plötzlich zwischen den ganzen Trümmern Leichen. Die werden unsere Hilfe brauchen."

Große Solidarität im Flutgebiet

Doch so schlimm die Eindrücke in der Eifel auch für die erfahrene Seelsorgerin waren, so sehr war sie auch beeindruckt vom Miteinander. "Toll war zu sehen, wie groß die Solidarität unter den Menschen ist. Das ist eine besondere Form der Hoffnung." Und diese Solidarität werde es auch weiter brauchen, um die Flutkatastrophe zu überwinden - vor allem seelisch.