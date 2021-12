Mainz verschärft Überprüfung des Sicherheitspersonals

per Mail teilen

Ein Security-Mitarbeiter auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt ist mit einem gefälschten Impfausweis aufgeflogen. Das hat nun Konsequenzen.

Wie die Mainzer Allgemeine Zeitung berichtet, war der Mann einer Apotheken-Mitarbeiterin aufgefallen. Er hatte versucht, sich mit einem mutmaßlich gefälschten Impfausweis ein digitales Impfzertifikat ausstellen zu lassen. Die Mitarbeiterin habe daraufhin eine gemeinsame Streife von Ordnungsamt und Polizei angesprochen und die auf den Mann aufmerksam gemacht. Bei der Überprüfung habe sich der Verdacht gegen den Mann bestätigt, berichtet die Polizei.

Security-Mitarbeiter soll von Subunternehmen kommen

Daraufhin wurden alle Beschäftigten der Sicherheitsfirma kontrolliert. Vier von ihnen konnten kein Führungszeugnis vorlegen, so ein Sprecher der Stadt. Das sei aber eine Grundvoraussetzung, um überhaupt auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten zu dürfen. Die Männer seien von einem Subunternehmen gekommen, so der Sprecher weiter. Grund war, dass das Sicherheitsunternehmen, das die Stadt eigentlicht beauftragt hatte, nicht genügend Mitarbeiter hatte. Die Woche über sind nach Angaben der Stadt 30 Security-Mitarbeiter im Einsatz, am Wochenende fast 50.

Jetzt tägliche Kontrollen der Mitarbeiter

Zusätzliche Kontrollen sollen nun verhindern, dass sich ähnliche Fälle wiederholen. Wie die Stadt mitteilt, müsse sich seit gestern jeder Beschäftigte täglich ausweisen. Außerdem muss er sein Führungszeugnis und seinen Impf- oder Genesenenstatus vorlegen.