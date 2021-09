Mädchen schläft in Bus ein und fährt bis Endhaltestelle

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Dienstag in Mainz in einem Bus eingeschlafen und ungewollt bis zur Endhaltestelle Mainz Hauptbahnhof gefahren. Das Kind meldete sich deshalb beim Busfahrer. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Eltern das Kind bereits als vermisst gemeldet. Der Fahrer brachte das Mädchen anschließend zum Revier der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof. Dort konnte der Vater seine Tochter in Empfang und wieder mit nach Hause nehmen.