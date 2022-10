Sechs Menschen bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wiesbaden sind am Samstagabend sechs Personen schwer verletzt worden. Ein Mann schwebt noch in Lebensgefahr.

Nach Angaben der Polizei war der Fahrer eines Mercedes möglicherweise bei Rot über eine Ampel gefahren. Der Mercedes prallte auf der Kreuzung mit einem nach links abbiegendem Auto zusammen. Der Fahrer dieses Autos wurde schwerstverletzt und schwebt nach Angaben eines Polizeisprechers am Sonntag noch in Lebensgefahr. Kind wurde schwer verletzt Auch alle fünf Insassen des Mercedes wurden bei dem Unfall schwer verletzt – darunter ein siebenjähriger Junge. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei vermutet, dass der 24-jährige Mercedesfahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bei Rot über die Ampel gefahren war. Sein Auto überschlug sich nach dem Zusammenstoß. Sendung vom Mo., 23.10.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR 4 Rheinland-Pfalz