Sechs Verletzte nach Unfall auf Landstraße

Bei einem Autounfall auf der Landstraße zwischen Bornheim und Biebelnheim sind am Sonntagmittag sechs Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte eine Autofahrerin mit ihren beiden Kindern auf die Autobahn 61 auffahren und übersah dabei ein entgegenkommendes Auto. Durch den Aufprall seien die Frau und ihre beiden Kinder sowie drei weitere Personen in dem entgegenkommenden Auto – darunter auch ein Kind - leicht verletzt worden. Laut Polizei wurden sie in Krankenhäuser gebracht. An den Autos entstand jeweils Totalschaden.