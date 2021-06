per Mail teilen

Im Rhein-Strandbad von Oppenheim haben Badegäste zwei Schwimmer aus dem Rhein gezogen. Bei den Geretteten handelt es sich demnach um einen Erwachsenen und ein Kind.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa waren zwei Badegäste den Schwimmern zur Hilfe gekommen. Auch die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sei sofort zur Stelle gewesen.

Der alarmierte Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Beide Personen haben laut dpa augenscheinlich geatmet und mussten nicht wiederbelebt werden.

Schwimmen im Strandbad auf eigene Gefahr

Das Schwimmen im Strandbad in Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) erfolgt auf eigene Gefahr. Der Zutritt ist nicht kostenpflichtig und bezahltes Aufsichtspersonal wie in Freibädern gibt es nicht. Lediglich am Wochenende beaufsichtigen ehrenamtliche Helfer die Badenden. Unter der Woche wird das Strandbad nicht bewacht.

Die DLRG warnt immer wieder vor den Gefahren beim Schwimmen im Rhein. Durch die Steinaufschüttungen, die es im Fluss gibt, entstehen starke Strömungen und Strudel. Die seien so tückisch, dass selbst erfahrene Schwimmer ihre Mühe hätten, gegen sie anzukämpfen, warnt die DLRG.

Die Rettungskräfte mussten in diesem Jahr schon zu einigen Einsätzen im Rhein ausrücken. Anfang Juni war auf hessischer Seite eine Frau von der Strömung mitgerissen worden. Sie wurde bislang nicht gefunden.

Hier ist Schwimmen im Rhein verboten Die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes regelt in einer Verordnung, an welchen Stellen im Rhein das Baden verboten ist: - 100 Meter oberhalb und 50 Meter unterhalb von Hafeneinfahrten, Fähranlegern, Schiffsliegestellen und in Altrheinmündungen. - Im Bereich der Reeden in Ludwigshafen und Mannheim, im Bereich der Mainmündung bei Mainz-Kostheim, in Mainz zwischen Winterhafen und Industriehafen. - Bei Bingen, zwischen Bacharach und Kaub, zwischen Oberwesel und St. Goar und bei Osterspai. Desweiteren müssen Schwimmer mindestens 50 Meter Abstand zu vorbeifahrenden Schiffen halten. In den Kurs der Schiffe darf nicht geschwommen werden.

Im vorigen Jahr kamen in Rheinland-Pfalz insgesamt 16 Menschen bei Badeunfällen ums Leben, sieben mehr als 2019.