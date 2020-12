Die Schwimmbäder in der Region fahren in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise deutliche Verluste ein. Unter anderem müssen die Bäder in Bad Kreuznach durch Geld aus dem städtischen Haushalt unterstützt werden. 1,5 Millionen Euro Eigenkapital braucht die Bad Kreuznacher Beteiligungsgesellschaft zusätzlich, um die Defizite des Badbetriebs auszugleichen. Die Umsätze dort seien wegen der coronabedingten Schließungen um mehr als die Hälfte eingebrochen. Auch das Taubertsbergbad in Mainz erwartet Verluste. Ein Sprecher der Stadtwerke sagte, man rechne damit, dass im Sportbad nur ein Drittel der Besucherzahlen vom vergangenen Jahr erreicht werden. Vom Rheinhessenbad in Nieder-Olm heißt es, normalerweise nehme man im Winter im Schnitt 30.000 Euro pro Monat ein. Diese fielen jetzt ersatzlos weg. Die Mitarbeiter habe man allerdings nicht in Kurzarbeit schicken müssen. Sie würden, wenn irgend möglich, als Aushilfskräfte in Kindertagesstätten, Schulen und im Rathaus beschäftigt.