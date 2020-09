Der Wormser Stadtrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend den Weg für den Umbau des Heinrich-Völker-Bades freigemacht. Die Mehrheit der Ratsmitglieder stimmte dafür, dass die Stadt ihren Anteil an den etwa 13 Millionen Euro für die Sanierungskosten übernimmt. Das teilte der Beigeordnete Uwe Franz mit. Dieser Beschluss war Voraussetzung für die Förderung durch Bund und Land, die nun fast 80 Prozent der Kosten übernehmen werden. Das Warmwasser-Außenbecken des Heinrich-Völker-Bades soll in das Hallenbad integriert und in ein Lehrschwimmbecken umgebaut werden. Die endgültige Förderzusage erwartet die Stadt Worms noch in diesem Jahr.